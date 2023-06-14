В Обнинске произошел пожар на цветочном складе

Площадь возгорания составила 150 кв. м

ТАСС, 14 июня. Склад с цветами загорелся утром на улице Лесной в Обнинске Калужской области. Пожар локализован на площади 150 кв. м, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Пожар локализован на площади 150 кв. м", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании в складском помещении, общая площадь которого составляет 200 кв. м, поступила в МЧС в 09:14 мск. В 10:06 мск пожар был локализован, в настоящий момент спасатели занимаются проливкой помещения. На месте работают 5 автоцистерн и 20 человек.

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.