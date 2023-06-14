14 июня, 08:14

На Таймыре арестовали мужчину, случайно застрелившего свою дочь из ружья

Он пробудет под стражей до 13 августа

ТАСС, 14 июня. Дудинский районный суд на севере Красноярского края арестовал на два месяца 38-летнего мужчину, который, разряжая ружье, застрелил свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщили журналистам в краевой прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры Таймырского района Дудинский районный суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве малолетней девочки, на 1 месяц 29 суток, то есть до 13 августа 2023 года", - сообщили в ведомстве.

Вечером 12 июня стало известно, что на севере Красноярского края умер ребенок от огнестрельного ранения. Следствие предварительно установило, что отец девочки вернулся с охоты домой. Когда мужчина разряжал ружье, произошел выстрел в сторону, где находился ребенок. В результате девочка получила ранения в область головы и спины. Мужчина вместе с супругой доставили дочь на моторной лодке в больницу, где ребенок умер. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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