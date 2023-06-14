Уголовное дело возбудили по факту покушения на сотрудника ВГА Запорожской области

По данным следствия, утром 13 июня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство предполагаемой жертвы

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"Расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП "Управление автомобильными дорогами Запорожской области" (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что объект покушения является сотрудником ВГА области.

По данным следствия, утром 13 июня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника ВГА. Он обнаружил это взрывное устройство под своим автомобилем и сообщил об этом в правоохранительные органы. Устройство было разминировано на месте.

Следователи СК изъяли фрагменты и составные части механизма. Назначены и проводятся судебные экспертизы. В качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия.