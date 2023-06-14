14 июня, 09:04,
обновлено 14 июня, 09:23
Военная операция на Украине

Кадыров заявил, что не может выйти на связь с Делимхановым на фоне сообщений о его ранении

Чингис Кондаров/ ТАСС
Вице-премьер Чеченской Республики Адам Делимханов
© Чингис Кондаров/ ТАСС

Украинские СМИ ранее заявляли, что кортеж депутата Госдумы уничтожили в Запорожской области во время спецоперации, позже телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службе Госдумы сообщил, что Адам Делимханов ранен, но жив

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может выйти на связь с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым на фоне сообщений СМИ о его ранении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата", - написал Кадыров.

Кадыров обещал украинской разведке вознаграждение за содействие.

Ранее украинские СМИ сообщали, что кортеж Делимханова был уничтожен в Запорожской области во время спецоперации. Позже телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службе Госдумы сообщил, что депутат от Чечни ранен, но жив. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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