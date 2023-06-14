Кадыров заявил, что не может выйти на связь с Делимхановым на фоне сообщений о его ранении

Украинские СМИ ранее заявляли, что кортеж депутата Госдумы уничтожили в Запорожской области во время спецоперации, позже телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службе Госдумы сообщил, что Адам Делимханов ранен, но жив

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может выйти на связь с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым на фоне сообщений СМИ о его ранении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата", - написал Кадыров.

Кадыров обещал украинской разведке вознаграждение за содействие.

Ранее украинские СМИ сообщали, что кортеж Делимханова был уничтожен в Запорожской области во время спецоперации. Позже телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службе Госдумы сообщил, что депутат от Чечни ранен, но жив.