14 июня, 09:25,
обновлено 14 июня, 09:30
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле поселка со стороны ВСУ пострадали два человека

Официальный телеграм-канал губернатора Курской области
© Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

Также российские пограничники сбили над поселком Глушково беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту

КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения средней степени тяжести в результате обстрела с украинской стороны в среду приграничного поселка Глушково в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Поселок Глушково попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано 7 прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также российские пограничники сбили над поселком беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Как уточнил глава региона, в ближайшее время пострадавших при обстреле переведут в Курскую областную больницу.

В результате обстрела поселка зафиксировали повреждения окон и балконов в двух многоквартирных домах, повреждены окна, фасады и кровли двух частных домов. Также разрушения зафиксировали в детском саду, районном Доме культуры, двух административных зданиях. Часть поселка осталась без электроснабжения. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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