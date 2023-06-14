В Курской области при обстреле поселка со стороны ВСУ пострадали два человека

Также российские пограничники сбили над поселком Глушково беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту

КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения средней степени тяжести в результате обстрела с украинской стороны в среду приграничного поселка Глушково в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Поселок Глушково попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано 7 прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также российские пограничники сбили над поселком беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Как уточнил глава региона, в ближайшее время пострадавших при обстреле переведут в Курскую областную больницу.

В результате обстрела поселка зафиксировали повреждения окон и балконов в двух многоквартирных домах, повреждены окна, фасады и кровли двух частных домов. Также разрушения зафиксировали в детском саду, районном Доме культуры, двух административных зданиях. Часть поселка осталась без электроснабжения.