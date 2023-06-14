В Томской области общая площадь лесных пожаров снизилась до 5 тыс. га

Более половины возгораний зафиксировали в труднодоступных местах,

ТОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Томской области увеличилось за сутки с 18 до 21, но их общая площадь снизилась с 6 тыс. га до 5 тыс. га. Более половины пожаров зафиксированы в труднодоступных местах, сообщила в среду пресс-служба областного департамента лесного хозяйства.

"В настоящее время идут работы по тушению 21 лесного пожара на общей площади 5 тыс. га в Бакчарском, Васюганском, Каргасокском, Верхнекетском и Корниловском лесничествах. Более половины из них находятся в труднодоступных местах", - говорится в сообщении. Накануне сообщалось о 18 пожарах общей площадью 6 тыс. га.

Уточняется, что за сутки было ликвидировано четыре пожара на общей площади 2 тыс. га, еще четыре пожара удалось локализовать. Основные причины возникновения лесных пожаров - нарушения правил пожарной безопасности в лесах и грозы.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах на севере региона из-за пожароопасной обстановки, которая осложняется аномальной жарой. К тушению пожаров привлекли специалистов других регионов, а также самолет-зондировщик Ан-26, который используют, чтобы искусственно вызвать осадки. К тушению пожаров привлечены 285 огнеборцев из других регионов, в их числе работники федеральной Авиалесоохраны и подразделений ведомства из Новосибирской, Архангельской областей, Красноярского и Приморского краев.