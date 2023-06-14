14 июня, 09:34
Военная операция на Украине

Двое из пяти фигурантов дела о подготовке взрывов в Мелитополе частично признали вину

Часть подсудимых попросили применить к ним Женевскую конвенцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Двое из пяти украинцев, обвиняемых в подготовке терактов в Мелитополе Запорожской области, в том числе взрыва у пункта выдачи гуманитарной помощи, частично признали вину в ходе заседания в среду в Южной окружном военном суде, передает корр. ТАСС из зала заседания.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Виновным себя признаю, не согласен, что были гражданские цели, все оружие было предназначено для военных целей", - сказали двое подсудимых, отвечая на вопрос судьи о признании вины, еще трое вину не признали. Часть подсудимых попросили применить к ним Женевскую конвенцию.

В ходе заседания в среду подсудимые сообщили суду, что ранее они служили в Вооруженных силах Украины, часть из них были мобилизованы, другие служили по контракту.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых в подготовке акта международного терроризма было возбуждено 20 апреля 2022 года по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ. По версии следствия, граждане Украины Горлов, Зуев, Голубев, Петров и Жуков в конце февраля 2022 года, находясь в Мелитополе, вступили в организованную группу, целью которой было совершение актов международного терроризма, в том числе взрывов и поджогов.

В начале апреля 2022 года фигуранты, по данным следствия, начинили взрывчаткой автомобиль для его дальнейшего подрыва вблизи военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также в месте выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе в момент массового скопления людей. Обвиняемые также оборудовали несколько тайников на территории Мелитополя и хранили там взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Довести акт терроризма до конца организованная группа не смогла, их попытку пресекли сотрудники ФСБ России. Орудия и средства совершения преступления были изъяты. 

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