14 июня, 09:47

В Москве в ходе конфликта мужчина ранил ножом жену и дочь

Женщины госпитализированы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мужчина в ходе бытового конфликта на юго-западе Москвы ножом ранил жену и дочь, он сейчас госпитализирован после падения с шестого этажа. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня в службу "02" поступило сообщение о бытовом конфликте между гражданами в квартире дома на Южнобутовской улице, в ходе которого мужчина ножом причинил ранения своей супруге и 19-летней дочери. Потерпевшие сумели выбежать на лестничную площадку", - сказал собеседник агентства.

Женщины госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Сам злоумышленник также находится в больнице с травмами "различной степени тяжести" после падения с шестого этажа.

По факту произошедшего проводится проверка. 

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