СМИ сообщили о стрельбе в школе Боснии и Герцеговины

Нападавшего задержали, пишет издание Dnevni avaz

БЕЛГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Бывший ученик школы в городе Лукавац на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ) задержан после попытки застрелить учителя, пострадавшего оперируют в клиническом центре города Тузла. Об этом в среду сообщило издание Dnevni avaz.

"Дети не пострадали при стрельбе в школе в Лукаваце. Стрельба [произошла] в школе в городе Лукавац. Есть раненые. Детей среди них нет, поэтому прошу родителей обуздать панику. Преступник является несовершеннолетним и был немедленно арестован. Тяжелый день", - написал в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) мэр города Эдин Делич.

По данным издания, бывшего ученика перевели из школы за хулиганство. В среду утром он пришел в здание школы и выстрелил своему учителю в шею. Как сообщает газета, пострадавшим является Недим Османович. Он приходится сыном Исмету Османовичу, много лет занимавшему пост депутата в парламенте федерации БиГ от правящей Партии демократического действия.

Ранее несколько схожих инцидентов произошло в соседней Сербии. 3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда, погибли 10 человек - девять школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли восемь человек, были ранены 14.