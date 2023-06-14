Компанию Maiden Pharmaceuticals Limited заподозрили во взятке

В Гамбии ранее в результате применения ее недоброкачественного сиропа от кашля погибли более 60 детей

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Индийское антикоррупционное бюро начало расследование в отношении компании Maiden Pharmaceuticals Limited, подозреваемой во взятке с целью уйти от ответственности за выпуск недоброкачественного сиропа от кашля, от применения которого в Гамбии погибли более 60 детей.

Как сообщает в среду газета The Economic Times, действующая в штате Харьяна Maiden Pharmaceuticals подозревается во взятке на сумму 50 млн рупий (свыше $605 тыс.) местному контролеру за наркотиками, за которую он подменил образцы сиропа для лабораторного анализа после гибели детей в Африке. Ранее власти Индии приостановили работу предприятия Maiden Pharmaceuticals в городе Сонипат, где выпускалось ядовитое лекарство от кашля.

Maiden Pharmaceuticals не в первый раз попадает в поле зрения индийских правоохранительных органов. Основатель компании Нареш Кумар Гоял в феврале был осужден на два года лишения свободы за нарушения при выпуске лекарственных препаратов, поставленных 10 лет назад Вьетнаму.

В начале октября 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что четыре детских лекарства производства Maiden Pharmaceuticals могут быть связаны со смертью 66 детей в Гамбии. Препараты, о которых идет речь, - это раствор прометазина для перорального применения, детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff и сироп от простуды Magrip N. Как установила ВОЗ, все эти медикаментозные средства, изготовленные компанией на предприятии в Сонипате, содержали токсины, которые могли стать причиной поражения почек у детей и привести к их гибели.