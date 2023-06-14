Пушилин заявил, что обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется

По словам врио главы ДНР, ситуация сложная, но абсолютно контролируемая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут) сложная, но контролируемая, обстановка на флангах стабилизируется. Об этом сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы видим сложную ситуацию, но абсолютно контролируемую <...> в Артемовске, который постоянно обстреливается артиллерией противника, также используются БПЛА. Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах, которые противник видит как некую точку уязвимости", - сказал он.