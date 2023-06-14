В Абхазии из-за повреждения путей после ливня в Гагре остановили движение поездов

В Абхазской железной дороге организуют трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за стихии

СУХУМ, 14 июня. /ТАСС/. Движение поездов из Абхазии в РФ и обратно приостановлено в связи с ливнем, обрушившемся рано утром на Гагрский район, который повредил, в том числе и железнодорожные пути. Об этом журналистам сообщили в Абхазской железной дороге (АЖД).

"В результате сильного ливня повреждены железнодорожные пути и опоры в районе "Гребешок" близ Гагры, в связи с чем движение поездов приостановлено на неопределенный срок. Электропоезд "Ласточка", который должен был выдвинуться из Гагры в Сочи в 07:30 мск, не вышел на маршрут, пассажирский поезд "Сухум - Москва" остановился вблизи поселка Цандрипш, а движение поездов "Санкт-Петербург - Сухум", "Туапсе - Гагра" отменено", - сказал главный инженер АЖД Леонид Куруа. По его словам, АЖД организует трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за стихии.

Ранее со ссылкой на МЧС и администрацию Гагрского района сообщалось, что в результате мощного ливня, обрушившегося около 05:00 мск, на въезде в город Гагру со стороны российско-абхазской границы смыло несколько домов, очень сильно пострадала республиканская трасса, соединяющая город с Сухумом. Туристы, проживающие в гостинице, оказавшейся в зоне ЧП, не пострадали, не пострадал и персонал, который проживал в строении при гостинице, его смыло сильным течением. Люди успели выйти из здания.

В связи со стихией в городе Гагра приостановлено водоснабжение. Специалисты полагают, что поврежден высоковольтный кабель, который идет от подстанции к насосной станции.

По информации РЖД, в среду в 07:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий было закрыто движение на перегоне Гагра - Цандрипш Абхазской железной дороги. "В результате произошел сбой в графике движения поездов. В настоящее время на станции Цандрипш задержаны на 4 часа 10 минут пассажирские поезда №479 Санкт-Петербург - Сухум и №305 Москва - Сухум. Туристический поезд "Сочи" №927 Сочи - Гагра остановлен на станции Веселое, также в связи с перерывом движения на участке Гагра - Цандрипш отменены поезда "Ласточка" №921 Сочи - Гагра, №922 Гагра - Аэропорт Сочи, №923 Аэропорт Сочи - Гагра, №924 Гагра - Аэропорт - Сочи. Возврат и переоформление проездных документов производятся без удержания сборов", - уточняется в сообщении РЖД.