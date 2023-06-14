Суд оштрафовал экс-замдиректора ярославского жилнадзора по делу о взятке

Анна Апольская должна выплатить 2,2 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд признал бывшего заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Анну Апольскую виновной в получении взятки в крупном размере. Ей назначено наказание в виде штрафа в 2,2 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Ярославского областного суда.

"Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей. С учетом времени нахождения подсудимой под стражей в период с 22 августа 2019 года по 26 мая 2020-го суд смягчил назначенное наказание и снизил размер штрафа до 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Апольская признана виновной по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В августе 2019 года пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц регионального департамента государственного жилищного надзора, одного бывшего и одного действующего. Их обвинили в получении взятки в крупном размере и заключили под стражу. По данным следствия, чиновники неоднократно получали взятки от директора двух управляющих компаний в регионе, в отношении взяткодателя также было возбуждено уголовное дело.

Суд установил, что Апольская, будучи замдиректора департамента, с апреля по июль 2019 года получила от двух управляющих компаний взятку общей суммой 320 тыс. рублей. Взамен она предлагала им покровительство, обещала предупреждать о предстоящих проверках, минимизировать меры наказания в случае привлечении организаций к административной ответственности.