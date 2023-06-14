14 июня, 11:00
Лесные пожары в России

В УрФО в 2023 году площадь лесных пожаров выросла в 4,5 раза

Увеличение произошло во всех регионах округа за исключением Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров выросла в 4,5 раза с начала пожароопасного периода в 2023 году в Уральском федеральном округе (УрФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

"С начала пожароопасного периода в Уральском федеральном округе уже зарегистрировано 1 796 лесных пожаров на общей площади 333 тыс. га. По сравнению с аналогичной датой прошлого года количество пожаров в этом году выросло в два раза. <…> А общая площадь пожаров увеличилась в 4,5 раза. Было 74 тыс. га", - сказал Сандаков.

Также он уточнил, что увеличение произошло во всех регионах округа за исключением Курганской области.

В УрФО на 14 июня действуют 16 лесных пожаров на общей площади 660 га в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Из них девять возгораний локализованы. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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