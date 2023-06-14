Бжания взял под личный контроль ситуацию с ЧП из-за ливня в Гагрском районе

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния доложил о текущей ситуации в зоне бедствия, сообщив, что автомобильная дорога открыта, работает реверсно, но железную дорогу подмыло

СУХУМ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил зону стихийного бедствия в Гагрском районе и взял ситуацию под личный контроль. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Ранее сообщалось, что в результате стихии повреждено полотно на центральной автотрассе, ведущей от границы с РФ в столицу Абхазии, сильным потоком воды смыло несколько строений, люди не пострадали.

"Президент ознакомился с ситуацией в зоне стихийного бедствия в Гагрском районе, где в результате сильного ливня нанесен серьезный ущерб районной инфраструктуре. Он взял ситуацию под личный контроль. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил о текущей ситуации в зоне бедствия, сообщив, что автомобильная дорога открыта, работает реверсно, но железную дорогу подмыло, движение по ней пока приостановлено", - говорится в сообщении.

Глава МЧС также отметил, что два российских поезда из Москвы и Санкт-Петербурга стоят на границе с Гагрой в районе Цандрипша, "туристы сохраняют спокойствие и не паникуют, пассажирам оказывают помощь, на микроавтобусах их доставляют в города следования".

"На месте происшествия с раннего утра ведут активную работу по расчистке дороги и устранению последствий ливневых дождей сотрудники МЧС и коммунальные службы республики. Благодаря этому два часа назад удалось открыть дорогу и восстановить движение транспорта", - приводятся слова Квицинии в сообщении.

В то же время Гагрскому водоканалу удалось восстановить водоснабжение города, также прерванное в результате стихии. "На трансформаторе, питающем насосную станцию "Репруа-1", перегорел электрический кабель. Поломку устранили и в 12:00 воду подали жителям города", - сказал начальник водоканала Фома Агрба журналистам.