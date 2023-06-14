Двое из 24 фигурантов дела участников "Азова" были обменяны и не примут участия в суде

После оглашения обвинения, будет заявлено ходатайство об изменении всем участникам нацбатальона инкриминируемых им статей УК ДНР на статьи УК РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Гособвинитель в ходе заседания в Южном окружном военном суде по делу, фигурантами которого являются 24 участника националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), заявил, что двое из них были обменяны и не примут участия в суде, передает корреспондент ТАСС в среду из зала заседания.

"Двое фигурантов были обменяны", - сказал прокурор.

В ходе заседания гособвинитель также сообщил, что после оглашения обвинения, будет заявлено ходатайство об изменении всем участникам нацбатальона инкриминируемых им статей УК ДНР на статьи УК РФ.

На скамье подсудимых находятся в том числе восемь женщин, которые работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе поварами. Еще одну подсудимую не доставили в суд из-за болезни. Часть фигуранток в марте 2022 года были задержаны военнослужащими ДНР при попытке пересечения блок-поста на юго-западной окраине Мариуполя после ухудшения стратегического положения батальона. Остальные участницы нацбатальона, находившиеся на больничном в период СВО, были задержаны в апреле 2022 года при освобождении от оккупации территории ДНР.

Также в числе подсудимых участники "Азова", которые весной 2022 года собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали ее для обстрелов, а также стреляли из автомата АК-74М по позициям союзных сил ДНР и РФ. Часть из них готовились к насильственному захвату новых неподконтрольных им территорий ДНР, контролировали блок-посты, охраняли и обороняли военный городок, а также оккупированные территории ДНР, в том числе в селах Рыбацкое, Мелекино, Павлополь, городах Марьинка и Красногоровка, а также вблизи микрорайона Восточный Мариуполя, где размещались посты и патрули "Азова". Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий на блок-посту вблизи металлургического комбината.

Согласно данным прокуратуры ДНР, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган объединял в себе функции СК и прокуратуры - прим. ТАСС), каждый из 24 участников нацбатальона обвинялся в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР, семерым были также предъявлены обвинения в организации деятельности "Азова", еще 17 - в участии в деятельности "Азова".