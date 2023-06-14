На Северном Кавказе из-за ливней прогнозируют ЧС с подъемом уровня рек и сходом селей

Силы МЧС приведены в повышенную готовность на время непогоды

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Подтопления населенных пунктов возможны на территории Северо-Кавказского федерального округа в связи с подъемом уровня воды в реках и схода селей с гор из-за сильных ливней с грозой и градом. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что на территории региона продолжают действовать штормовые предупреждения. Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с, а в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - до 25 м/с. На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

"В результате чего прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла и подтоплением строений, расположенных в пойме", - сказали в пресс-службе.

Силы МЧС приведены в повышенную готовность на время непогоды.