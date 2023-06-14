В Якутии произошел лесной пожар на площади 50 га

К тушению привлечены 29 сотрудников авиа-парашютной службы региональной авиалесоохраны

ЯКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Лесной пожар с переходами на верховой тушат в 30 км от села Бирюк Олекминского района Якутии, к тушению привлечены почти 30 человек. Об этом сообщил в среду министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев в своем Telegram-канале.

"В 30 км от села Бирюк Олекминского улуса (района - прим. ТАСС) во время авиапатрулирования на самолете Ан-2 был обнаружен лесной пожар площадью 50 га с переходами на верховой пожар", - написал Перфильев.

Он уточнил, что в данный момент лесной пожар тушат силами 29 сотрудников авиа-парашютной службы региональной авиалесоохраны.

По состоянию на утро среды особый противопожарный режим действует на территории городского округа "Город Якутск", Алданского, Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Олекминского и Эвено-Бытантайского районов.