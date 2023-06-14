На Урале объявили штормовое предупреждение

На территории округа сохраняется высокая пожарная опасность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Высокую и чрезвычайную пожарную опасность зафиксировали на территории Уральского федерального округа (УрФО), синоптики объявили 14-16 июня штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 14-16 июня местами в Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами на севере области ожидается высокая пожарная опасность. <…> В Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Челябинской области также сохранится высокая пожарная опасность.

По данным региональных гидрометцентров, в областях ожидается потепление. В частности, в Свердловской области днем температура может достигнуть +25 градусов, местами небольшой дождь. В Челябинской области прогнозируются повышение температуры до +28 градусов, местами порывы ветра до 12 м/с. В Курганской области также потеплеет, температура воздуха днем достигнет +28 градусов, местами порывы ветра до 13 м/с и гроза.