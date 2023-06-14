В Белгородской области из-за обстрела ВСУ повреждения получило сельхозпредприятие

Под удар также попали пять домов

БЕЛГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Административное здание сельхозпредприятия и пять частных домов в Валуйском округе Белгородской области повреждены в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Соболевка Валуйского городского округа. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору. <…> Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка", - написал Гладков.

Также, по его словам, разрушения есть на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждено административное здание и четыре единицы техники. Пострадавших в результате обстрела, по предварительным данным, нет. "Оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", - добавил Гладков.