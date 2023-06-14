Рогов: ВСУ снова попытаются захватить ЗАЭС на фоне неудач при контрнаступлении

Как считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, провокация "будет комплексной"

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. ВС Украины предпримут новую попытку захватить Запорожскую АЭС на фоне отсутствия успехов за время с начала контрнаступления. Как считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в случае попытки такого штурма власти в Киеве смогут преподнести это западным странам, поставляющим оружие Украине, как некий военный успех.

"У меня нет сомнений, что боевики ВСУ попытаются совершить провокацию в отношении ЗАЭС. Вполне возможно, что она будет комплексной: могут быть обстрелы территории атомной станции из тяжелого вооружения, а также попытка высадка десанта с целью захвата АЭС с учетом степени обмеления Каховского водохранилища. Поняв, что нет никаких успехов в продвижении на запорожском фронте вне зависимости от участка, например, васильевском, пологовском, или даже на Времевском выступе, где ВСУ увязли, неся колоссальные потери, то режим [президента Украины Владимира] Зеленского попытается продать Западу такую перемогу (победу)", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.