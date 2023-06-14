В Сочи частично восстановили водоснабжение после повреждения водоводов из-за непогоды

Микрорайон Мацеста обеспечен водой на 85%

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Микрорайон Сочи Мацеста после повреждения водоводов в результате непогоды обеспечен водой на 85%, сообщили в Ситуационном центре сочинского водоканала.

"В данный момент подача ресурса бесперебойно подается на 85% территории микрорайона, перебои с водоснабжением наблюдаются лишь на десяти улицах: Аллея Челтенхема, Береговая, Чекменева, Малая, Береговая, Зелентрест, Ручей Де Симона, Измайловская, а также на переулках Гражданский и Лечебный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты водоканала после схода воды с придомовых территорий приступили к главному этапу восстановления трех магистральных водоводов, ранее поврежденных непогодой. Необходимые материалы к аварийным участкам уже доставлены, начались сварочные работы. В общей сложности предстоит переложить порядка двухсот метров трубопроводов различного диаметра.

Ранее сообщалось, что впоследствии непогоды в районе Мацесты был поврежден канализационный коллектор и три водовода, водоснабжение микрорайона было временно прервано. По данным коммунальных служб города, без водоснабжения находились порядка 3 тыс. человек. Власти организовали подвоз питьевой воды.

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В результате сильных дождей в ночь на среду в горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста, размыты два автомобильных моста, объездные пути имеются. Ранее сообщалось, что в Сочи подтоплены придомовые территории как частных домовладений, так и многоэтажных зданий, а также дороги. Поврежден газопровод, отмечаются локальные нарушения электроснабжения и сбои в работе общественного транспорта. Власти временно закрыли пляжи, изменены маршруты городского транспорта.