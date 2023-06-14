В Екатеринбурге двух человек заключили под стражу после обнаружения тел мужчин на улице

Инцидент произошел на улице Академика Бардина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Суд арестовал двух человек, обвиняемых в убийстве двух мужчин в ходе драки на улице Академика Бардина в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Свердловской области.

"В Екатеринбурге по ходатайству следствия СК РФ суд заключил под стражу двух обвиняемых в совершении убийства. <…> В ходе возникшей между несколькими гражданами драки смертельные ножевые ранения получили двое мужчин, 1985 и 2002 годов рождения. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия. Еще несколько человек после данного инцидента были госпитализированы в больницу, где им оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одного из подозреваемых арестовали в Челябинске, а другой был объявлен в межгосударственный розыск и найден в Казахстане. Еще 17 человек, которых проверяли на причастность к драке, будут в ближайшее время депортированы за пределы территории РФ в связи с нарушением миграционного законодательства.

"Местные жители рассказали представителям МВД, что нескольким мужчинам причинены ножевые ранения. Раскрытие преступления находилось на личном контроле руководства свердловского главка МВД. В ходе поисковых мероприятий оперуполномоченные быстро нашли иномарку, на которой скрылись подозреваемые, а также иные вещдоки, которые помогли выйти на след подозреваемых", - добавил Горелых.