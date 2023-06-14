В Нижегородской области двое обвиняемых по делу о поджоге часовни получили условные сроки

Суд назначил им по 3 года и 6 месяцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Суд назначил по 3 года и 6 месяцев условно двоим молодым людям по делу о поджоге часовни в поселке Большое Козино Нижегородской области, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Приговором Балахнинского городского суда Нижегородской области каждый из подсудимых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 167 УК РФ, и по совокупности преступлений каждому из них назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с применением ст. 73 УК РФ (условное лишение свободы), с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Ранее двух молодых людей 18 и 19 лет обвинили в том, что в конце марта 2022 года на территории поселка они совершили хулиганские действия в религиозных объектах, затем подожгли часовню и часовню-купель, а также религиозную атрибутику. После этого было возбуждено два уголовных дела, их объединили в одно производство.