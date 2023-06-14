В Сочи запустили горячую линию для обращения граждан по ликвидации последствий непогоды

Мэр Алексей Копайгородский также уточнил, что обратившимся будет оказана необходимая адресная помощь после оценки ущерба

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Сочи запустили горячую линию по ликвидации последствий непогоды, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Все наши жители, чьи дома оказались в зоне разгула стихии, могут обратиться по номеру +7-862-266-86-55", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что обратившимся будет оказана необходимая адресная помощь после оценки ущерба, нанесенного инфраструктуре, и определения источников финансирования.

Копайгородский также отметил, что перед коммунальными службами поставлена задача в кратчайший срок навести в микрорайоне санитарный порядок: "Сделаем все необходимое, чтобы в городе уже к завтрашнему дню ничего не напоминало о непогоде".

Мэр Сочи также призвал жителей и гостей города к бдительности во время предстоящих дождей, о которых ранее предупреждали синоптики.

В результате сильных дождей в ночь на среду в горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста, размыты два автомобильных моста, объездные пути имеются. Ранее сообщалось, что в Сочи подтоплены придомовые территории как частных домовладений, так и многоэтажных зданий, а также дороги. Поврежден газопровод, отмечаются локальные нарушения электроснабжения и сбои в работе общественного транспорта. Пострадал канализационный коллектор, повреждены три водовода, водоснабжение микрорайона обеспечено на 85%. Организован подвоз питьевой воды. Власти временно закрыли пляжи, изменены маршруты городского транспорта.