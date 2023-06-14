В Волгоградской области коммерсанты незаконно получили 935 млн рублей на стройке дорог

На основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту картельного сговора трех фирм и незаконного извлечения более 935 млн рублей при строительстве автодорог. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"При участии в электронных аукционах на право заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог в городе Волжском и Калачевском районе Волгоградской области на общую сумму более 935 млн рублей три коммерческие структуры достигли договоренности о поддержании цен на торгах и заключении контрактов по максимально высокой стоимости. <…> На основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам двух закупок победителем торгов признана одна из компаний, участвующих в сговоре. При этом фирма снизила максимальную сумму контрактов незначительно - на 0,5%, тогда как в среднем этот показатель варьируется от 7 до 23%. Также в период заключения и реализации антиконкурентного соглашения между организациями-конкурентами было установлено тесное хозяйственное и финансовое взаимодействие.