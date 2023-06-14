В Рязанской области произошел пожар на мусорном полигоне

Предварительная площадь возгорания составляет 500 кв. м

ТАСС, 14 июня. Пожар на площади порядка 500 кв. м произошел в среду на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) возле деревни Каровка Касимовского района Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 13:06 поступило сообщение о загорании, по предварительной информации, на полигоне ТБО у населенного пункта Кауровка Касимовского района. В настоящий момент на месте работает три единицы пожарной техники, шесть - инженерной (в том числе для подвоза воды)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, предварительная площадь возгорания составляет 500 кв. м. "Проводятся тушение и инженерные мероприятия", - добавили в ведомстве.