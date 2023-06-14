Суд отложил рассмотрение дела участника нацбатальона "Айдар" Мурыги до 19 июня

Дениса Мурыгу обвиняют в в участии в незаконном вооруженном формировании, он полностью признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд до 19 июня отложил заседание по делу Дениса Мурыги, который был заместителем командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар", передает корреспондент ТАСС в среду из зала заседания.

"Отложить [заседание] до 19 июня в 16:00 мск", - сказал судья, добавив, что Мурыга выскажет последнее слово. На прошлом заседании прокурор попросил суд приговорить Мурыгу к 18 годам колонии.

Первое заседание по делу прошло в ноябре 2022 года. Уроженец Алушты Мурыга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Он полностью признал вину.

Согласно видео допроса, в январе 2015 года он присоединился к батальону "Айдар". Его подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. По словам самого Мурыги, это произошло в марте 2015 года. Соответствующий приказ членам батальона отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко. Изначально Мурыга был назначен на должность рядового состава, но затем занял должность заместителя командира подразделения батальона "Айдар" в городе Лисичанске.