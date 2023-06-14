14 июня, 13:48,
обновлено 14 июня, 14:12

В России от отравления суррогатным алкоголем пострадали 106 человек

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что погибли 35 человек, в том числе один ребенок

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России с 3 июня составило 106 человек, 5 из них дети. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Вот цифры, которые на сегодняшний день. С нарастающим итогом, просто произнесу - с 3.06 пострадали 106 человек, в том числе 5 детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Мурашко добавил, что алкоголь в России уносит множество жизней. Говоря о подростках, он отметил необходимость применения в отношении них не только воспитательных норм, но и дополнительных ограничений. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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