В России от отравления суррогатным алкоголем пострадали 106 человек

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что погибли 35 человек, в том числе один ребенок

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России с 3 июня составило 106 человек, 5 из них дети. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вот цифры, которые на сегодняшний день. С нарастающим итогом, просто произнесу - с 3.06 пострадали 106 человек, в том числе 5 детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Мурашко добавил, что алкоголь в России уносит множество жизней. Говоря о подростках, он отметил необходимость применения в отношении них не только воспитательных норм, но и дополнительных ограничений.