14 июня, 14:06
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Что известно о пожаре на Новочеркасской ГРЭС

ГУ МЧС по Ростовской области/ ТАСС
© ГУ МЧС по Ростовской области/ ТАСС

Три человека пострадали и госпитализированы в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной информации, к ЧП привело возгорание газа при проведении плановых работ.

Пожар потушен, работа станции пока приостановлена, в связи с чем подача электроэнергии потребителям в регионе временно ограничена.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Что произошло

  • Днем в среду загорелась кровля на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области.
  • Приблизительно через час открытое горение было ликвидировано, еще через полтора часа пожар был полностью потушен.
  • Его площадь составила 200 кв. м.

Пострадавшие

  • Пострадали три сотрудника ГРЭС, они госпитализированы.
  • Со станции эвакуировали 150 человек.

Версии

  • Причиной ЧП могло стать возгорание газа в ходе технологических работ на станции, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
  • В МЧС, в свою очередь, заявили, что пожар мог возникнуть в результате нарушения технологического процесса при проведении плановых работ. По их данным, "произошел выброс газов воздушной смеси с последующим горением", внешнее воздействие исключено.

Последствия

  • Работа Новочеркасской ГРЭС приостановлена.
  • В Ростовской области временно ограничена подача электроэнергии потребителям.
 
Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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