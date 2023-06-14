Что известно о пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Три человека пострадали и госпитализированы в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной информации, к ЧП привело возгорание газа при проведении плановых работ.

Пожар потушен, работа станции пока приостановлена, в связи с чем подача электроэнергии потребителям в регионе временно ограничена.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Что произошло

Днем в среду загорелась кровля на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области.

Приблизительно через час открытое горение было ликвидировано, еще через полтора часа пожар был полностью потушен.

Его площадь составила 200 кв. м.

Пострадавшие

Пострадали три сотрудника ГРЭС, они госпитализированы.

Со станции эвакуировали 150 человек.

Версии

Причиной ЧП могло стать возгорание газа в ходе технологических работ на станции, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В МЧС, в свою очередь, заявили, что пожар мог возникнуть в результате нарушения технологического процесса при проведении плановых работ. По их данным, "произошел выброс газов воздушной смеси с последующим горением", внешнее воздействие исключено.

Последствия