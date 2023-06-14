Что известно о пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Три человека пострадали и госпитализированы в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной информации, к ЧП привело возгорание газа при проведении плановых работ.
Пожар потушен, работа станции пока приостановлена, в связи с чем подача электроэнергии потребителям в регионе временно ограничена.
ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.
Что произошло
- Днем в среду загорелась кровля на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области.
- Приблизительно через час открытое горение было ликвидировано, еще через полтора часа пожар был полностью потушен.
- Его площадь составила 200 кв. м.
Пострадавшие
- Пострадали три сотрудника ГРЭС, они госпитализированы.
- Со станции эвакуировали 150 человек.
Версии
- Причиной ЧП могло стать возгорание газа в ходе технологических работ на станции, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
- В МЧС, в свою очередь, заявили, что пожар мог возникнуть в результате нарушения технологического процесса при проведении плановых работ. По их данным, "произошел выброс газов воздушной смеси с последующим горением", внешнее воздействие исключено.
Последствия
- Работа Новочеркасской ГРЭС приостановлена.
- В Ростовской области временно ограничена подача электроэнергии потребителям.