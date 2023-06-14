Дело из-за фиктивных "Пушкинских карт" завели после обращения экс-замглавы Минкультуры

Трех молодых людей обвинили в хищении более 200 млн рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении трех молодых людей, обвиняемых в хищении более 200 млн рублей с использованием фиктивных "Пушкинских карт", было возбуждено после обращения в правоохранительные органы бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, арестованной позже в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат экс-чиновницы Денис Саушкин.

"Уголовное дело о хищении денежных средств с помощью фиктивных "Пушкинских карт" в отношении трех молодых людей было возбуждено после обращения Ольги Яриловой в правоохранительные органы. Сама она к этому делу не имеет никакого отношения", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, обращение было сделано Яриловой в правоохранительные органы в связи с тем, что у нее возникли сомнения относительно обоснованности компаний, которые мошенническим путем похитили деньги, что в дальнейшем подтвердилось в ходе расследования возбужденного дела.

Ольга Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. В апреле этого года Басманный суд Москвы заключил ее под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что Ярилова необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинская карта".

Музей мороженого и "Пушкинская карта"

"После того, как по этому делу были выяснены соответствующие обстоятельства, был поднят вопрос о том, что Музей мороженого якобы не подходит под критерии музея, поэтому необоснованно был включен в эту программу "Пушкинская карта", - отметил в беседе с ТАСС защитник эск-чиновницы. - Каждая компания, которая хотела попасть в эту программу, подавала заявку в региональный экспертный совет, состоящий из представителей общественности и представителей силового блока, и не имеющий никакого подчинения Министерству культуры".

Адвокат уточнил агентству, что изначально Музей мороженого не прошел необходимую процедуру "из-за замечаний технического характера", но в 2021 году все же был включен в госпрограмму. "Однако уже в 2022 году представители ресурса PRO.Культура, рассматривающие заявки компаний, претендующих на включение в программу "Пушкинская карта", подняли вопрос о том, что этот музей не является таковым", - сказал Саушкин. Он пояснил, что для исключения той или иной компании из "Пушкинской карты" надо проводить перемодерацию. По словам адвоката, Ярилова заявила, что проводить перемодерацию нет оснований. "Минкультуры не имеет полномочий исключать ту или иную компанию из "Пушкинской карты", кроме письма о перемодерации в экспертный совет, автономно принимающий решение оставлять [компанию в этой программе] или нет", - сказал представитель Яриловой.

Дело о мошенничестве

По версии следствия, в прошлом году Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, используя фиктивные "Пушкинские карты", выпущенные оператором программы АО "Почта Банк", обманули работников банка и Минкультуры и похитили более 200 млн рублей. Для этого они организовали массовое приобретение билетов, однако никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест. Все трое содержатся под стражей. Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, в связи с тем, что обвиняемые имели возможность контактировать между собой, они были переведены в разные следственные изоляторы. Срок предварительного следствия по делу установлен до конца июля этого года.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.