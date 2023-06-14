14 июня, 14:18,
обновлено 14 июня, 14:27

Из-за ЧП на Новочеркасской ГРЭС без электричества остались 364 тыс. человек

Губернатор Василий Голубев также сообщил, что энергоснабжение будет восстановлено уже в ближайшие часы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. После пожара на Новочеркасской ГРЭС энергоснабжение ограничено для 364 тыс. жителей Ростовской области, сообщил в губернатор региона Василий Голубев.

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"По состоянию на 16:00  в Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тысячи потребителей. Ограничения не коснулись потребителей первой категории надежности: больниц и других особо значимых социальных объектов", - написал в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что энергоснабжение потребителей будет восстановлено уже в ближайшие часы. 

"Специалисты докладывают, что ввод в эксплуатацию отключенных энергоблоков будет проводится поэтапно в круглосуточном режиме", - добавил Голубев.  

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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