Экс-директора металлургического завода в Волгограде заочно осудили за хищение

Ущерб от его действий превысил 8,5 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Бывший директор ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" Дмитрий Герасименко, который находится в международном розыске, заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима и оштрафован на 700 тыс. рублей по делу о хищении имущества завода на сумму свыше 8,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о хищении имущества ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" на сумму свыше 8,5 млрд рублей. Приговором Краснооктябрьского районного суда города Волгограда Дмитрий Герасименко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в размере 700 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, с Герасименко в пользу ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" взыскана сумма материального ущерба в размере около 8,4 млрд рублей. При установлении местонахождения Герасименко, объявленного в международный розыск, он будет заключен под стражу.

Судом установлено, что фигурант дела, являясь исполнительным директором ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", организовал растрату имущества завода. Действуя совместно с конкурсными управляющими предприятия, он фактически управлял процедурой банкротства завода, выкупая права требований к организации в пользу подконтрольных ему юридических лиц.

Проведя замещение активов завода, Герасименко утвердил "Положение о порядке продажи имущества" и привлек в качестве организатора торгов подконтрольную ему фирму. В результате было совершено хищение имущества завода на общую сумму более 8,5 млрд рублей. Порядка 130 млн рублей было возвращено в конкурсную массу.