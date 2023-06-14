Ущерб по делу Яриловой о злоупотреблении полномочиями составляет 125 млн рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Материальный ущерб по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, арестованной в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями, составляет свыше 125 млн рублей. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где в среду решается вопрос о продлении экс-чиновнице срока ареста.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, следствие просит продлить меру пресечения Яриловой до середины сентября. "Действия Яриловой нанесли материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 125 млн рублей. Вину она признала частично, однако отказалась давать показания по существу дела", - сказал представитель СК.

Кроме того, по словам следователя, потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении Яриловой признано Министерство культуры РФ.