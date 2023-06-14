Суд продлил арест обвиняемой в злоупотреблении полномочиями Яриловой еще на три месяца

Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 16 сентября продлил арест экс-замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, чьи действия нанесли ведомству материальный ущерб на сумму свыше 125 млн рублей. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, постановление о продлении ареста не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Продлить в отношении обвиняемой Яриловой меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, то есть до 16 сентября", - огласила решение судья.

Дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено Следственным комитетом 17 апреля 2023 года, она была задержана в этот же день и спустя двое суток арестована Басманным судом на два месяца.

В ходе заседания следствие настаивало на продлении в отношении Яриловой меры пресечения, обосновывая свое ходатайство тем, что она может скрыться от следствия, уничтожить доказательства по делу или оказать давление на свидетелей, которые находились от нее в служебной зависимости.

Представитель прокуратуры в свою очередь с ходатайством следователя согласился, назвав его законным, обоснованным и мотивированным. Согласно оглашенным в суде документам, оперативно-разыскную деятельность по делу в отношении бывшего чиновника осуществляли сотрудники ФСБ России. Срок предварительного следствия по делу установлен до 17 октября.

Домашний арест и двухчасовые прогулки

Сама обвиняемая просила смягчить ей меру пресечения на домашний арест, обязуясь являться по первому требованию следователя. "Сегодня нет основания полагать, что я могу скрыться от органов следствия, так как имущества, недвижимости или родственников за границей я не имею, как и контактов с бывшими коллегами и вышестоящим руководством", - отметила она.

Кроме того, на домашнем аресте и двухчасовых прогулках настаивал в суде и ее защитник, мотивируя тем, что Ярилова от следствия не скрывалась, задержанию не препятствовала. Защитник утверждает, что "во время задержания [Ярилова] добровольно полностью признала вину и дала показания". По его словам, экс-замминистра не занимала должности в правоохранительных органах, на чем настаивал в суде представитель СК, а с высокопоставленными чиновниками не знакома, а также имеет ведомственные награды и поощрения.

Выслушав доводы сторон, суд постановил продлить срок стражи в отношении обвиняемой до середины сентября.

Ольга Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что она необоснованно включила Музей мороженого в Москве (ООО СП-КАПИТАЛ) в программу "Пушкинская карта".