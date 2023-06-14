Суд в ЛНР приговорил к восьми годам колонии солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК

Офицера захватили в плен в октябре 2021 года у пункта пропуска "Первомайск-Золотое"

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Суд в Луганской Народной Республике (ЛНР) приговорил к восьми годам колонии строго режима солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), похитившего в 2021 году у пункта пропуска "Первомайск-Золотое" офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по ЛНР.

Следствие установило, что солдат ВСУ Юрий Закопец в октябре 2021 года вместе с двумя сослуживцами у пункта пропуска "Первомайск-Золотое" захватил в плен офицера представительства ЛНР в СЦКК. "Закопец с двумя военнослужащими ВСУ подошли к сотруднику СЦКК и потребовали проследовать на подконтрольную им территорию, угрожая при этом автоматическим огнестрельным оружием. Получив отказ, фигурант произвел несколько выстрелов над головой потерпевшего. После этого сослуживцы Закопца подавили сопротивление сотрудника СЦКК и, ограничив свободу его передвижения, отвезли мужчину в неизвестное место, где удерживали более 140 дней", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Следкоме сообщили, что Закопец приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ утром 13 октября 2021 года захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Луганская и Донецкая народные республики потребовали от Киева немедленно освободить его, однако этого не происходило. 5 марта 2022 года Косяк был освобожден из СИЗО Народной милицией ЛНР. Уже 9 марта прошлого года офицер представительства ЛНР в СЦКК вернулся к своей прежней деятельности.

В сентябре 2022 году Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня был переименован в Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.