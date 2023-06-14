14 июня, 14:54

В ДТП в Кировской области погиб один человек

Еще четверо получили травмы

КИРОВ, 14 июня. /ТАСС/. Hyundai Creta и "ВАЗ-2112" столкнулись в Омутнинском районе Кировской области, погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД по региону.

"Сегодня в 15:20 в Омутнинском районе на 737-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло столкновение автомобилей Hyundai Creta и "ВАЗ-2112". В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб, четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия ДТП. 

Теги:
РоссияКировская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация