В ДТП в Кировской области погиб один человек

Еще четверо получили травмы

КИРОВ, 14 июня. /ТАСС/. Hyundai Creta и "ВАЗ-2112" столкнулись в Омутнинском районе Кировской области, погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД по региону.

"Сегодня в 15:20 в Омутнинском районе на 737-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло столкновение автомобилей Hyundai Creta и "ВАЗ-2112". В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб, четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия ДТП.