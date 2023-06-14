В Калмыкии участники террористического сообщества получили до 23 лет колонии

Они занимались распространением среди осужденных идеологии радикального ислама, публичным оправданием терроризма и деятельности террористического сообщества

ТАСС, 14 июня. Суд приговорил руководителей и участников террористического сообщества, действовавшего в Республике Калмыкия, к реальным срокам заключения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Собранные ГСУ СК РФ по СКФО во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия и ГУПЭ МВД России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Руслана Сурхаева, Магомеда Гусейнова, Юрия Кайшева, Рамазана Дибирова, Тимура Абдуллаева, Махмуда Мугутдинова, Абдулмалика Рамазанова. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (руководство террористическим сообществом), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (подстрекательство к участию в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к участию в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу)", - говорится в сообщении.

Южный окружной военный суд приговорил Сурхаева к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима, Гусейнова - к 23 годам в колонии особого режима, Рамазанова - к 8 годам колонии строгого режима, а Кайшева, Дибирова, Абдуллаева и Мугутдинова - к 7,5 года колонии строгого режима.

В середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в колонии террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году из ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, Гасанов в Дагестане объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооруженного формирования. Гасанов был ликвидирован в марте 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте.

В состав вооруженного формирования с середины 2013 по 16 декабря 2019 года в колонии вошло более 100 осужденных, в том числе Сурхаев, Гусейнов, Кайшев, Дибиров, Абдуллаев, Мугутдинов, Рамазанов и другие, которые в период отбывания наказания занимались распространением среди осужденных идеологии радикального ислама, публичным оправданием терроризма и деятельности террористического сообщества, распространяли материалы экстремистского и террористического характера, в том числе запрещенную экстремистскую литературу и аудио- и видеоматериалы, содержащие призывы к экстремистской и террористической деятельности.