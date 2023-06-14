Троих экс-полицейских, осужденных за фабрикацию дела Голунова, выпустят из колонии

Суд заменил Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву и Денису Коновалову наказание с лишения свободы на принудительные работы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Трое бывших полицейских, осужденных за фальсификацию дела в отношении журналиста Ивана Голунова, выйдут из колонии. Суд заменил им наказание с лишения свободы на принудительные работы. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

"Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву, которые получили по 7,5 года, а также Денису Коновалову, который был осужден на 4,5 года, суд заменил наказание на альтернативное, а именно на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН", - сказал Бадамшин. В свою очередь осужденному на 7,5 года экс-полицейскому Роману Феофанову суд отказал в замене наказания.

Также по словам адвоката, Голунов в суде поддержал замену наказания Коновалова и не возражал по поводу принудительных работ для Уметбаева и Сергалиева, но выступал против освобождения Феофанова, поскольку тот не принес извинений.

В мае 2021 года суд приговорил бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, бывшие сотрудники отделения, принимавшие участие в задержании журналиста - Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев - получили по 8 лет колонии, Денис Коновалов - 5 лет. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на сроки до 5 лет. Позднее Мосгорсуд сократил бывшим полицейским наказание на сроки от 6 до 9 месяцев.

Журналист интернет-издания "Медуза" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. Через три дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.