14 июня, 16:31
Массовое отравление сидром в регионах России

Медики выписали 14 пациентов после отравления суррогатным сидром в Самарской области

Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое

САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. Врачи выписали после выздоровления 14 человек, отравившихся напитком "Мистер сидр", в Самарской области, еще три пациента находятся под наблюдением.

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Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"В настоящее время три пациента находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. 14 пациентов выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении министерства.

Число погибших в результате отравления не изменилось, добавили в региональном Минздраве. 

Теги:
РоссияСамарская областьМассовое отравление сидром в регионах России
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