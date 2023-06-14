В Казахстане удалось локализовать лесной пожар в Абайской области

Как сообщили в МЧС, до полной ликвидации огня будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также засыпка кромки пожара грунтом

АСТАНА, 14 июня. /ТАСС/. Казахстанским спасателям удалось локализовать масштабный лесной пожар в Абайской области на востоке республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"14 июня в 21:00 [18:00 мск] по итогам облета и оценки оперативной обстановки объявлена локализация по природному пожару на территории природного резервата Семей орманы в Абайской области. При этом с учетом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств, для сосредоточения основных усилий по тушению локальных очагов тления и недопущения возникновения новых", - говорится в сообщении.

Отмечено, что до полной ликвидации огня будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также засыпка кромки пожара грунтом.

Ранее в МЧС сообщили, что в тушении пожара в Абайской области задействованы порядка 1,8 тыс. человек и более 350 единиц техники. В результате пожара погибли 14 человек. Кроме того, полицейские в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения возгорания обнаружили тело пропавшего сотрудника лесничества, который, согласно данным экспертизы, умер в результате острой сердечной недостаточности.