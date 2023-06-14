Энергоснабжение после возгорания на Новочеркасской ГРЭС восстановлено

По информации "Системного оператора", потребители были подключены в 17:20 мск

ТАСС, 14 июня. Энергоснабжение потребителей после возгорания на Новочеркасской ГРЭС (входит в ОГК-2) восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

"После пожара в энергосистеме реализованы необходимые схемно-режимные мероприятия, обеспечивающие возможность увеличения перетоков мощности в энергорайон, где расположена Новочеркасская ГРЭС. Подключение потребителей началось оперативно. Осуществлялась загрузка генерации других электростанций", - сообщили в пресс-службе.

По информации "Системного оператора", потребители были подключены в 17:20 мск.

Как уточнили агентству в ОГК-2, в связи с произошедшим инцидентом на станции проводится обследование инфраструктуры и оборудования. "По его результатам, которые рассчитываем получить в кратчайшие сроки, будет принято решение о возобновлении работы ряда энергоблоков станции", - уточнили ТАСС в пресс-службе.