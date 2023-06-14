В Ленобласти загорелся торф

Площадь пожара составляет 20 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Горение торфа площадью около 20 гектаров происходит на территории бывших торфоразработок в Кировском районе Ленинградской области. На помощь пожарным Леноблпожспаса прибыли болотоходы поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, сообщили ТАСС в среду в Комитете правопорядка и безопасности региона.

"Болотоходы "Арго" поисково-спасательного отряда города Новая Ладога прибыли на помощь пожарным Леноблпожспаса, которые проводят работы по тушению тлеющего торфа в Назийском сельском поселении Кировского района. <…> По информации Леноблпожспаса, тлеет верхний слой торфа на площади около 20 га", - рассказали в комитете.

На данный момент группировка личного состава Леноблпожспаса наращивается, к тушению подключились подразделения Всеволожского, Кировского и Волховского отрядов. На месте работает специальное пожарно-техническое оборудование - 14 мотопомп, 12 торфяных стволов.

Сведений о пострадавших не поступало. Очаг возгорания ограничен обводненными каналами. В настоящее время его дальнейшее распространение остановлено. Тушение осложняется отсутствием подъездных дорог к месту пожара, заболоченностью местности, наличием оврагов.