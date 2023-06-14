В Алтайском крае ликвидировали крупный лесной пожар, бушевавший с 7 июня

Причиной крупного лесного пожара, предварительная площадь которого составляет более 5,2 тыс. га, стала сухая гроза

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Лесной пожар, бушевавший на территории Егорьевского района в Алтайском крае с 7 июня, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии в среду.

"14 июня в 23:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) пожар, начавшийся 7 июня в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества, ликвидирован. В течение пяти дней инструментально путем наземных измерений будет определена площадь, пройденная огнем, а также подсчитан причиненный ущерб", - сказано в сообщении.

Причиной крупного лесного пожара, предварительная площадь которого составляет более 5,2 тыс. га, стала сухая гроза. В тушении пожара был задействован самолет-амфибия Бе-200.

Ранее губернатор региона Виктор Томенко сообщил об эвакуации маломобильных пациентов и детей из-за лесного пожара. Тогда перевезли 19 маломобильных пациентов из егорьевского тубдиспансера в рубцовский, а 141 ребенка перевезли из районного детского психоневрологического интерната.