В 287 населенных пунктах Иркутского области превентивно отключили Электроснабжение

Такие меры приняты для предотвращения аварийных ситуаций из-за шквалистого ветра

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Электроснабжение отключили в 287 населенных пунктах Иркутской области для предотвращения аварийных ситуаций из-за шквалистого ветра, сообщил глава региона Игорь Кобзев в среду в своем Telegram-канале.

"Из-за ветра было превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в поселке Усть-Уда. По состоянию на 22:00 Балаганский и Заларинский районы уже подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.

Сообщается о локальных отключениях в разных районах города. В некоторых округах областного центра здания обесточили для предотвращения аварийных ситуаций. В регионе провели оперштаб, на котором обсудили последствия непогоды.

14 и 15 июня на территории Иркусткой области местами - северо-западный ветер до 23 метров в секунду, грозы, град. На Байкале порывы составят до 35 метров в секунду.