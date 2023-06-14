14 июня, 18:27

В отношении бывшего ректора университета в Запорожской области возбудили дело

По версии следствия, подозреваемый незаконно получил выплаты стимулирующего характера без согласования с представителями военно-гражданской администрации

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший ректор Мелитопольского государственного университета подозревается в превышении должностных полномочий, сообщается в среду в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Запорожской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Мелитопольского государственного университета. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, занимая должность ректора университета, незаконно получил выплаты стимулирующего характера без согласования с представителями военно-гражданской администрации на общую сумму 870 тыс. рублей.

В рамках расследования проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. СК РФ планирует в ближайшее время предъявить фигуранту обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация