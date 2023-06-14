В отношении бывшего ректора университета в Запорожской области возбудили дело

По версии следствия, подозреваемый незаконно получил выплаты стимулирующего характера без согласования с представителями военно-гражданской администрации

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший ректор Мелитопольского государственного университета подозревается в превышении должностных полномочий, сообщается в среду в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Запорожской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Мелитопольского государственного университета. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, занимая должность ректора университета, незаконно получил выплаты стимулирующего характера без согласования с представителями военно-гражданской администрации на общую сумму 870 тыс. рублей.

В рамках расследования проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. СК РФ планирует в ближайшее время предъявить фигуранту обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.