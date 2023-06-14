В Горячем Ключе выпала месячная норма осадков

Количество подтопленных дворов пока не уточняется

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 30 мм осадков выпало за два часа в Горячем Ключе Краснодарского края, что составляет месячную норму осадков, в городе подтоплены придомовые территории. Об этом сообщил глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский в Telegram-канале.

"В городе прошел залповый ливень. За два часа выпало 30 мм осадков - это месячная норма. Есть подтопленные придомовые территории. Поручил задействовать все резервы для откачки воды, где это возможно", - говорится в сообщении, количество подтопленных дворов пока не уточняется.

Также сильный дождь прошел в Северском районе Краснодарского края, в поселке Ильском подтоплены 18 придомовых территорий. "Северский район - в п. Ильский из-за сильных дождей подтопило ливневыми стоками 18 придомовых территорий, из них в три дома заходила вода (до 10 см). Работают три группы по обследованию подтопленных территорий", - говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

По данным краевого главка МЧС, на вечер среды в пяти населенных пунктах остаются подтопленными 49 придомовых территорий.

В ночь на 14 июня в Лабинском, Отрадненском, Кавказском районах и городе Сочи прошли сильные дожди. Подтопленными оказались 183 придомовых территории и 4 дома в 10 населенных пунктах. В Сочи выходили из берегов реки Мзымта и Мацеста. Размыты два автомобильных моста, объездные пути имеются. Локально введен режим ЧС в Хостинском районе города. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани продлили до 16 июня.