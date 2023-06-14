В Сочи вода сошла с подтопленных территорий

Мониторинговые группы зафиксировали ущерб жителям 22 домов

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Мониторинговые группы зафиксировали ущерб жителям 22 домов в Сочи из-за подтоплений, вода с подтопленных территорий города сошла. Об этом сообщается на сайте мэрии.

"С прекращением осадков уровень в реке Мацесте нормализовался, вода ушла с городских и придомовых территорий. По результатам обследований подтвержден ущерб в 22 домах, где проживают 126 человек. Работали 4 мобильные приемные, специалисты которых помогали сочинцам в составлении актов об утрате имущества. Стихией повреждены инфраструктура на двух городских улицах и три моста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Собран нанесенный водой мусор и поваленные деревья по берегам реки Мацесты, их вывезут ночью. На специально созданную горячую линию поступили порядка 100 звонков с просьбами об оказании помощи в очистке придомовых территорий от ила и мусора, в четверг на помощь жителям направят волонтеров.

"Комиссией администрации Хостинского района организована работа по проверке и сбору пакетов документов об утрате имущества и компенсационным выплатам", - резюмировал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В ночь на среду в Сочи прошли залповые ливни, в результате вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста, оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, течением рек на улицы города нанесло ветки деревьев и мусор. Был поврежден газопровод, частично нарушено электроснабжение, в микрорайоне Мацеста течением были повреждены три водовода и полностью затоплена канализационная насосная станция, ее работу временно приостановили без ущерба для экологии. Водоснабжение микрорайона было временно приостановлено, людям подвозили питьевую воду, позже удалось обеспечить водоснабжением 85% территории микрорайона.

Власти Сочи ввели режим ЧС локального характера в Хостинском районе города, к середине дня реки вернулись в русло, мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил в сжатые сроки навести санитарный порядок, чтобы к четвергу ничто не напоминало о последствиях непогоды. В целях безопасности купание на пляжах запрещено. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, туроператоры не получают запросов от отдыхающих на отмену броней на курортах в Сочи в связи с непогодой.