В Калужской области произошел пожар на территории бывшего завода резиновой обуви

По уточненным данным, горит склад мусора

Пожар на территории бывшего завода резиновой обуви зафиксирован в городе Малоярославце Калужской области. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель ЕДДС города.

"Горит мусор, но там емкости какие-то, покрышки. Пожар происходит на бывшем заводе резиновой обуви, его площадь 150 м на 5 м. А за забором этого завода находится промзона депо", - сказала она.

Ранее представитель ЕДДС сообщала, что огонь зафиксирован на предприятии "Ремдепо", но прибывшие на место расчеты уточнили место возгорания. По ее словам, сообщение о пожаре поступило в 20:23 мск.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на территории частной промзоны в Малоярославце зафиксировано возгорания покрышек, пластика, мусора.

Как написал в своем Telegram-канале глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов, горит склад мусора на частной территории, сотрудников МЧС пытались не пустить, но после сильного возгорания пожарным открыли ворота. "За территорией находятся склады ГСМ (горюче-смазочных материалов - прим. ТАСС) РЖД. Угрозы перехода пламени нет. Все оперативные службы на месте", - написал он.

В новость были внесены изменения (21:51 мск) - уточняется место ЧП