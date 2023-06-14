Глава Новой Каховки рассказал о покушении на него с использованием снарядов Excalibur

По словам Владимира Леонтьева, он не пострадал "по счастливой случайности"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что несколько недель назад на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur.

"Тут две или три недели назад <...> два Excalibur направили. Я в 07:45 выезжал из дома, и два Excalibur прилетели в то место, где я [был]", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-1", отметив, что не пострадал "по счастливой случайности".

Об этом инциденте также сообщил заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев. "У нас две недели назад покушение было. Два Excalibur прилетели в дом. <...> Контузия была, капельницы капали, чтобы в порядок привести", - рассказал он. Заместитель мэра города также добавил, что он и Леонтьев "чудом остались живы".